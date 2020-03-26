Производству американской сланцевой нефти предсказали спад

Производство американской сланцевой нефти в ближайшем будущем ожидает спад. Такое мнение в ходе видеобрифинга выразил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

По его словам, на сокращение производства в Соединенных Штатах могут повлиять упавшие цены на нефть. Однако он не назвал конкретных сроков, отметив, что это может произойти в текущем квартале, следующим или последующих, пишет «РИА Новости».

19 марта американские СМИ сообщили, что два крупнейших независимых производителя сланцевой нефти — Diamondback Energy и Parsley Energy, чтобы поддержать положительный денежный поток, объявили о сокращении бурения скважин.

Американская сланцевая индустрия уже переживала трудности в 2019 году, когда средняя цена на нефть WTI была $57 за баррель (сейчас около $25). В то время заявки на защиту от кредиторов в соответствии с законом о банкротстве США подали 42 нефтекомпании, их общая задолженность составляла $26 млрд, по данным юридической фирмы Haynes & Boone. В 2018 году таких компаний было 28 и задолженность составляла $13 млрд.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

После этого Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены на углеводород упали на рекордные 30%.