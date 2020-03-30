В оперштабе рассказали о сроке действия режима самоизоляции для москвичей

Режим самоизоляции для всех жителей Москвы будет действовать до 14 апреля. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил оперативный штаб в Telegram-канале.

«До какого числа действует карантин? Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», — отмечается в Telegram-канале оперативного штаба.

Однако позже оперативный штаб удалил данную информацию и отметил, что режим самоизоляции необходимо соблюдать в «ближайшее время».

На сайте мэра столицы отмечается, что введенный режим самоизоляции не предусматривает запрет на въезд и выезд из Москвы, пишет «Газета.ру». Движение общественного транспорта и работа такси не будут ограничены на период действия режима.

Меры по усилению карантина были введены в ряде регионов по примеру Москвы и Московской области, где о режиме полной самоизоляции объявили 29 марта. Такие же ограничения действуют в Республике Адыгея, Мурманской, Рязанской и Калининградской областях.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 12 пациентов.

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