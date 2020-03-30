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Власти Адыгеи ввели режим обязательной самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Власти Адыгеи приняли решение о переводе на режим полной самоизоляции всех жителей республики из-за коронавируса. Об этом написал в Instagram глава республики Мурат Кумпилов в понедельник, 30 марта.

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«Я подписал указ, который вводит дополнительные ограничительные меры на территории республики. Главное — это режим самоизоляции. Ранее он касался граждан старше 65 лет. Теперь все жители Адыгеи независимо от возраста не должны покидать места проживания (пребывания) без острой необходимости», — говорится в сообщении.

Он отметил, что исключения составляют случаи, когда людям необходима экстренная медицинская помощь, а также если граждане нуждаются в лекарствах, продуктах, либо должны посещать работу.

Меры по усилению карантина были введены в ряде регионов по примеру Москвы и Московской области, где о режиме полной самоизоляции объявили 29 марта. Такие же ограничения действуют в Мурманской, Рязанской и Калининградской областях.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 12 пациентов.кв

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