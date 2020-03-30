Смотри в оба: какие фильмы выбрать в период самоизоляции

Артисты, писатели и режиссеры настаивают — нельзя тратить время самоизоляции зря. Составляйте список шедевров мирового кинематографа и смотрите всё, что упустили в суете повседневной жизни. А если не знаете, с чего начать — собеседники «Известий» помогут советами.

Евгений Водолазкин, писатель:

Мне кажется, сейчас не время для кинематографического интеллектуализма и киноизысков . Я бы порекомендовал и с удовольствием пересмотрел бы сам хороший детективный сериал. Предлагаю мои самые любимые на выбор: «Пуаро» с Дэвидом Суше, «Мисс Марпл» с Джоан Хиксон, «Коломбо» с Питером Фальком, «Мегрэ» с Бруно Кремером. А еще сериал «Комиссар полиции» — я его очень любил, живя в Германии. Мюнхен, конец 1960-х — первая половина 1970-х годов, в главной роли Эрик Оде. Это потрясающий черно-белый фильм без умствований, без каких-то особых претензий, но сделан очень крепко и хорошо. Я смотрел его по-немецки — там серий 80 или 100, по-моему, он был дублирован и в России.

Юлия Пересильд, актриса:

Хочу сказать всем, кто сейчас переживает это непростое время, — несмотря на то что мы остаемся дома, планируйте свой день, не проводите его бесцельно. А вечером записывайте, что с вами произошло и, главное, что получилось. Надо хвалить себя за новые достижения, даже самые незначительные. Занимайтесь спортом хотя бы по 20 минут в день и, конечно, смотрите кино!

Если у вас есть дети, устройте просмотр семейных картин. Рекомендую русские фильмы: «Подарок с характером» режиссера Карена Оганесяна с Михаилом Галустяном в главной роли и «Домовой» Евгения Бедарева. Из иностранных детских картин мне больше всего нравится «Малефисента» с Анджелиной Джоли и потрясающая «Алиса в Стране чудес» Тима Бёртона.

Всем взрослым я бы посоветовала более сложные для восприятия картины: «Елена» Андрея Звягинцева, «Космос как предчувствие» Алексея Учителя и фильм-триумфатор премии «Оскар» — «Паразиты» режиссера Пона Чжун Хо. Также могу выделить два русских сериала — «Звоните Ди Каприо» Жоры Крыжовникова и «Колл-центр» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

Сергей Безруков, актер, худрук Губернского театра:

Я хочу порекомендовать всем к просмотру сериал «Годунов» Алексея Андрианова. Я в нем тоже принял участие. Кто не видел его по телевизору, самое время посмотреть сейчас. Особенно вторую часть — про времена Смуты. Это история нашей страны, причем весьма поучительная. Картина сделана очень достоверно, актерские работы замечательные — за что еще раз спасибо режиссеру и всей нашей команде!

Еще мне очень нравится «Джокер» Тодда Филлипса с гениальной игрой Хоакина Феникса, «Прекрасная эпоха» Николя Бедоса с неподражаемой Фанни Ардан и просто замечательный фильм «1917» Сэма Мендеса о Первой мировой войне.

Юлия Хлынина, актриса:

Я вошла в карантин с желанием разгрузиться по полной и на время забыть, что я актриса. Хочу, так сказать, обнулиться . Для этого нужно делать, смотреть и читать то, что непривычно, не связано с профессией, творчеством коллег. Чтобы абстрагироваться и дать своему мозгу и душе качественно другую пищу.

Горячо рекомендую фильм Джастина Бальдони «В метре друг от друга» — душераздирающая история о подростках, о силе жить, несмотря на любые трудности и обстоятельства. Можно включить «Евротур» — не смотрела эту американскую комедию со школьного возраста. А зря, там очень простые классные шутки, причем по-прежнему актуальные, несмотря на изменившийся мир: быт, гаджеты, технологии, соцсети…

Признаюсь, я немного соврала вначале — по долгу службы я все-таки смотрю свою премьеру многосерийного фильма «Колл-центр» от режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. По жанру это триллер, обычно такие фильмы я не могу себе позволить посмотреть в рабочем режиме.

Борис Акопов, режиссер:

Выбор — это всегда так сложно. А выбрать что-то любимое из числа мирового наследия кино — вообще жесть. Как это сделать, будучи синефилом? Очень просто — составляя список, не думать. Итак, ловите мою подборку: «Человек кусает собаку» (1992, Реми Бельво, Андре Бонзель, Бенуа Пульворд), «Я — беглый каторжник» (1932, Мервин ЛеРой), «Женщина не в себе» (1974, Джон Кассаветис), «Шум в сердце» (1971, Луи Маль), «Диллинджер мертв» (1968, Марко Феррери), «Ночи в стиле буги» (1997, Пол Томас Андерсон), «Дни жатвы» (1978, Терренс Малик), «Агония» (1974, Элем Климов), «Скверный анекдот» (1966, Владимир Наумов и Александр Алов), «Лучшие дни нашей жизни» (1968, Борис Галантер).

Марина Брусникина, режиссер, художественный руководитель театра «Практика»:

Кино_6 Фото: из личного архива Марины Брусникиной

Я, как и Борис Акопов, даже не представляла, что это так трудно — выбрать несколько любимых фильмов. Ведь так много прекрасного, важного, на меня повлиявшего. Поэтому ограничусь только нашим кинематографом: «Жил певчий дрозд» Отара Иоселиани, «Долгие проводы» Киры Муратовой, «Зеркало» Андрея Тарковского, «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа, «Изгнание» Андрея Звягинцева. И напоследок — «Хроника пикирующего бомбардировщика» Наума Бирмана.

Роман Сенчин, писатель:

Вряд ли эта неделя получится спокойной, и мы, удобно устроившись в креслах, поставив на журнальный стол закуски, предадимся размеренному просмотру фильмов. Думаю, то и дело придется отвлекаться на новости и изучать соцсети…

Посмотрите «Войну Анны» режиссера Алексея Федорченко. На мой взгляд, это лучший фильм последних десятилетий о ребенке и войне. Фильм страшный, но не беспросветный.

Рекомендую «Заражение» Стивена Спилберга. В эти дни только ленивый не вспомнил об этой картине. Действительно, уникальное совпадение. При этом в отличие от подобных фильмов-катастроф визуальные эффекты не перекрывают психологизм, логику; зрителям всерьез пытаются рассказать, что такое пандемия.

Еще обратите внимание на ленту Романа Полански «На грани безумия» — наверное, самую зрелищную работу моего любимого режиссера. При этом, как почти всегда у Полански, это очень умная картина. Я посмотрел «На грани безумия», наверное, раз тридцать, и он мне не надоедает. Советую «Итальянца» Андрея Кравчука — фильм о мальчике из детдома, который ищет свою маму. Трогательный, достоверный и очень жизнеутверждающий. И «Август: графство Осейдж» Джона Уэллса. Когда говорят, что кинематограф иссяк, превратился в подобие компьютерных игр, я мысленно добавляю: «Не совсем превратился». Пока есть такие фильмы, кинематограф как искусство не умер.

Кристина Бабушкина, актриса:

Мой всем совет — пересмотреть оскаровских номинантов и лауреатов этого года. Вот мои фавориты: «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити — комедийная и красочная картинка с легкостью погружает тебя в невероятную военную драму. «Джуди» режиссера Руперта Гулда с нереальной, просто гениальной ролью Рене Зеллвегер, сыгравшей Джуди Гарленд. Филигранно работающая Рене отвлекает от незатейливого сюжета. Конечно же, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино — тот случай, когда описания излишни. Если не смотрели, срочно восполните этот пробел. А Питт и Ди Каприо в этой картине — умопомрачительная смесь мужественности, иронии, сексуальности и таланта.

Кино_8 Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«1917» Сэма Мендеса — сказка для взрослых о королевстве, утонувшем во мраке войны и смерти, с расцветающей вишней на фоне убитых и воюющих людей. Полотно, война, молодость, красота... Операторская работа и два молодых, еще пока малоизвестных артиста погрузят вас в историю, в которой вы сами будете принимать непосредственное участие, сопереживая им. И, конечно, «Паразиты» Пона Чжун Хо. Корейская картина, собравшая невероятное количество призов и наград. Тут даже ради любопытства стоит найти время и посмотреть эту «забавную историю».