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Вирусолог оценил вероятность исчезновения коронавируса

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Фото: ТАСС/dpa/Robert Michael
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Коронавирусная инфекция широко распространилась по миру, поэтому окончательно не исчезнет, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

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Он подчеркнул, что заболевание нельзя сравнивать с атипичной пневмонией, которую медицина смогла окончательно победить.

«С COVID-19 такого уже не получится, на это уже никакой надежды нет. Он не исчезнет, он уже очень широко распространился, он хорошо передается, он есть во всех странах мира. Скорее всего, этот вирус уже с нами остается навсегда. Он не ослабнет, но перестанет быть общественно опасным», — заявил Лукашев в эфире радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 30 марта.

Также специалист допустил, что в Китае может начаться вторая волна распространения вируса. По его словам, страна продолжает жить на «пороховой бочке». При этом Лукашев отметил, что решительные действия властей помогли стране пережить эпидемию.

«Я напомню, что Ухань закрыли, когда там было всего лишь 600 зарегистрированных случаев заболеваний. Это в пять раз меньше, чем было в Италии, когда ее начали закрывать, это в несколько раз меньше, чем сейчас в России. Это были жесткие меры, я не уверен, что настолько жесткие меры возможны в других странах», — заключил он.

Ранее в понедельник сообщалось, что ученые после исследования коронавируса пришли к выводу, что он мутирует в 8–10 раз медленнее вирусов гриппа.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов почти в 200 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

Корона

По данным Worldometer на 30 марта, на планете зарегистрировано свыше 740 тыс. случаев заболевания, умерли более 35 тыс. человек, вылечились более 156 тыс.

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