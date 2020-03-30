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Ученые РАН создали три способных лечить коронавирус препарата

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Три лекарственных препарата, которые потенциально могут быть применены для лечения инфекции, вызываемой новым коронавирусом, разработаны в России с участием специалистов Российской академии наук. Об этом «РИА Новости» рассказал вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

По его словам, несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, которые сейчас заинтересовал китайских специалистов возможностью использовать его против коронавируса.

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Ученый добавил, что на сегодня готова особая, ингаляционная форма данного препарата. Она может использоваться для лечения респираторной вирусной инфекции. Чехонин также выразил уверенность в том, что она будет более приемлемой для лечения COVID-19. Лекарственная форма триазавирина уже готова для передачи на испытания в российские специализированные учреждения.

Также, Институт органического синтеза совместно с московским Институтом органической химии имени Зелинского создали достаточно эффективную и совместимую с требованиями фармацевтической промышленности России схему синтеза противовирусного препарата фавипиравир, который ранее был создан для лечения инфекций, вызываемых РНК-вирусами в Японии. Данный препарат также готов для передачи на испытания в специализированные клиники нашей страны.

«Кроме того, очень интересный препарат фортепрен был ранее создан на площадке Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с тем же Институтом органической химии на основе известного ветеринарного препарата фоспренил, применяемого для лечения коронавирусных инфекций у животных», — добавил Чехонин.

Препарат прошел все стадии клинических испытаний, которые проводились даже на людях. Сейчас он находится на стадии регистрации, после чего может быть передан для проверки его активности в отношении коронавируса.

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В свою очередь исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко рассказал, что госкорпорация осваивает производство новейшей портативной мини-лаборатории для диагностики коронавируса. По его словам, в ближайшее время продукция должна выйти на рынок. Он также добавил, что корпорация имеет необходимые компетенции для разработки актуальных вакцин. Производит «Ростех» и целую линейку продуктов, помогающих предупредить распространение COVID-19.

«Буквально на днях правительство определило нас (холдинги «Швабе» и КРЭТ) единственным поставщиком оборудования для борьбы с распространением коронавируса в России», — цитирует Евтушенко «РИА Новости».

Всего «Ростех» поставит оборудование на 12,5 млрд рублей, в том числе тепловизоры для выявления повышенной температуры у россиян, инфракрасные термометры, установки обеззараживания воздуха и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Также, напомнил исполнительный директор «Ростеха», специалистами госкорпорации в кратчайшие сроки создан специальный противовирусный костюм для медиков, представителей других профессий из групп повышенного риска. Его испытания подтвердили высокий уровень защиты от биологических угроз, в том числе от вирусов.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

Корона

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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