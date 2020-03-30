Ученые РАН создали три способных лечить коронавирус препарата

Три лекарственных препарата, которые потенциально могут быть применены для лечения инфекции, вызываемой новым коронавирусом, разработаны в России с участием специалистов Российской академии наук. Об этом «РИА Новости» рассказал вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

По его словам, несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, которые сейчас заинтересовал китайских специалистов возможностью использовать его против коронавируса.

Ученый добавил, что на сегодня готова особая, ингаляционная форма данного препарата. Она может использоваться для лечения респираторной вирусной инфекции. Чехонин также выразил уверенность в том, что она будет более приемлемой для лечения COVID-19. Лекарственная форма триазавирина уже готова для передачи на испытания в российские специализированные учреждения.

Также, Институт органического синтеза совместно с московским Институтом органической химии имени Зелинского создали достаточно эффективную и совместимую с требованиями фармацевтической промышленности России схему синтеза противовирусного препарата фавипиравир, который ранее был создан для лечения инфекций, вызываемых РНК-вирусами в Японии. Данный препарат также готов для передачи на испытания в специализированные клиники нашей страны.

«Кроме того, очень интересный препарат фортепрен был ранее создан на площадке Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с тем же Институтом органической химии на основе известного ветеринарного препарата фоспренил, применяемого для лечения коронавирусных инфекций у животных», — добавил Чехонин.

Препарат прошел все стадии клинических испытаний, которые проводились даже на людях. Сейчас он находится на стадии регистрации, после чего может быть передан для проверки его активности в отношении коронавируса.

В свою очередь исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко рассказал, что госкорпорация осваивает производство новейшей портативной мини-лаборатории для диагностики коронавируса. По его словам, в ближайшее время продукция должна выйти на рынок. Он также добавил, что корпорация имеет необходимые компетенции для разработки актуальных вакцин. Производит «Ростех» и целую линейку продуктов, помогающих предупредить распространение COVID-19.

«Буквально на днях правительство определило нас (холдинги «Швабе» и КРЭТ) единственным поставщиком оборудования для борьбы с распространением коронавируса в России», — цитирует Евтушенко «РИА Новости».

Всего «Ростех» поставит оборудование на 12,5 млрд рублей, в том числе тепловизоры для выявления повышенной температуры у россиян, инфракрасные термометры, установки обеззараживания воздуха и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Также, напомнил исполнительный директор «Ростеха», специалистами госкорпорации в кратчайшие сроки создан специальный противовирусный костюм для медиков, представителей других профессий из групп повышенного риска. Его испытания подтвердили высокий уровень защиты от биологических угроз, в том числе от вирусов.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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