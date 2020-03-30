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Ученые рассказали об опасности коронавируса для животных

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Фото: REUTERS/Susana Vera
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Коронавирус может передаваться от человека к домашним животным, считают российские ученые. Пока у специалистов нет точного объяснения того, почему коронавирус выявляется у животных. Однако переход патогена от человека к домашним питомцам все же возможен, сообщил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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По его словам, такое явление называется преодолением межвидового барьера, это событие маловероятное, но именно так получился новый коронавирус. Ученые подчеркивают, что переход от одного вида к другому может быть опасен, так как вирус при этом мутирует.

Ранее медики зафиксировали первый случай заболевания COVID-19 у домашнего питомца. Газета South China Morning Post сообщила, что в Гонконге умерла единственная собака с подтвержденным коронавирусом. Семнадцатилетний померанский шпиц скончался уже после того, как его вылечили, продержали на двухнедельном карантине и вернули домой.

Медики полагали, что проведут дополнительные серологические анализы у пса. Однако сделать этого не удалось, так как он умер сразу после выписки. Поэтому пока нет убедительных данных о том, что домашние животные могут заразиться COVID-19 от своих хозяев или стать источниками инфекций.

«Если факт заражения собаки будет подтвержден, то это весьма негативный сигнал. Ситуация, когда помимо людей коронавирусом будут болеть и окружающие животные, многократно увеличивает риск возможных рекомбинаций и показывает, что COVID-19 легко преодолевает межвидовой барьер», — предупредил Павел Волчков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Собачья участь: чем опасен COVID-19 для домашних питомцев и их хозяев

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