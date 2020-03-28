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В Британии хотят использовать собак для обнаружения COVID-19

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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В Великобритании хотят обучить собак обнаруживать по запаху коронавирусную инфекцию, об этом сообщает AsiaOne.

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Совместное исследование британской благотворительной организации Medical Detection Dogs, Лондонской школой гигиены и тропической медицины и Университетом Дарема призвано выяснить, возможно ли использовать обоняние собак для выявления COVID-19 у людей.

В настоящее время собаки способны определить у человека рак, болезнь Паркинсона, малярию и разные бактериальные инфекции.

Специалисты полагают, что собак можно обучить различать COVID-19 у людей за шесть недель. После этого их можно использовать в аэропортах для проверки прибывающих пассажиров. При этом эксперты уверены, что собаки смогут выявлять болезнь даже у тех людей, у которых симптомы еще не проявились в значительной степени.

«В принципе, мы уверены, что собаки могут определять COVID-19. В данный момент мы пытаемся найти способ, который позволит нам безопасно уловить запах вируса у пациентов, чтобы показать его собакам. Цель заключается в том, чтобы собаки могли проверять всех, в том числе тех, у кого отсутствуют симптомы, и выявляли людей, кому следует сделать тест», — говорит основательница благотворительной организации Клэр Гест.

В организации считают, что такой метод позволит использовать «ограниченные ресурсы системы здравоохранения лишь в тех случаях, когда они действительно нужны».

27 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил об обнаружении у него коронавируса. Позже диагноз подтвердился и у министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.

23 марта Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.

По состоянию на 27 марта, в Великобритании COVID-19 обнаружен у более 14 тыс. человек, умерли 759. За день, 27 марта, заболели 2885 человек.

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