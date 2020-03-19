Умерла первая заразившаяся коронавирусом собака

Первая и на сегодняшний день единственная собака, заразившаяся новым коронавирусом, скончалась в Гонконге. Как сообщает издание Metro, хозяйка 17-летнего померанского шпица отказалась от вскрытия для установления точной причины смерти питомца.

О первом случае заражения животного новым коронавирусом сообщалось в конце февраля. Собаку поместили на карантин после того, как тест на инфекцию показал «слабо положительный» результат, однако симптомов заболевания не наблюдалось. При этом у хозяйки питомца был обнаружен коронавирус.

По данным департамента сельского хозяйства, рыболовства и консервации Гонконга (AFCD), структура вируса, обнаруженного у собаки, скончавшейся 16 марта, очень похожа на ту, что выявили у ее владелицы.

11 марта французское медико-санитарное агентство Anses исключило возможность заражения человека вирусом SARS-CoV-2 от домашних животных.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 19 марта, всего в мире подтверждено свыше 207 тыс. случаев заболевания, скончались 8648 человек.