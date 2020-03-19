В Швейцарии число заразившихся коронавирусом приблизилось к 3900

Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в Швейцарии приблизилось к 3900, скончались 33 человека, сообщает в четверг Reuters со ссылкой на федеральные органы общественного здравоохранения страны.

В настоящее время заражены 3,888 тыс. человек в Швейцарии и Лихтенштейне. Число заболевших со среды выросло примерно на 800.

15 марта сообщалось о 841 новом случае заражения коронавирусом в Швейцарии, количество случаев инфицирования достигло 2200.

Вспышка COVID-19 была впервые выявлена в китайском Ухане в декабре 2019 года. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболели 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек.За последние недели очаг эпидемии коронавируса переместился в Европу.

За сутки число заболевших коронавирусной инфекцией в России увеличилось и 19 марта составило 199. Большая часть заразившихся — москвичи. В московской больнице скончалась 79-летняя пациентка, однако в оперативном штабе уточнили, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.