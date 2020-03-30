Собачья участь: чем опасен COVID-19 для домашних питомцев и их хозяев

Коронавирус может передаваться от человека к домашним животным. К такому выводу пришли российские ученые. Вероятность перехода патогена невысока, но это очень опасно: ​​​​​штамм может мутировать, вернуться к людям и приобрести новые непредсказуемые качества, считают специалисты. Ранее китайские медики зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом у собаки. В Гонконге умер померанский шпиц, у которого дважды были выявлены положительные пробы на COVID-19. Животное прошло двухнедельный карантин, но скончалось в день выписки. Ученые до сих пор не могут найти точное объяснение, почему это произошло. Предполагается, что пес мог заразиться от хозяев. Однако в Роспотребнадзоре уже выступили с заявлением, что коронавирус человека безопасен для домашних питомцев.

Тест положительный

Пока у ученых нет точного объяснения того, почему коронавирус выявляется у животных. Однако переход патогена от человека к домашним питомцам всё же возможен, сообщил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Небольшая вероятность такого перехода существует, — отметил генетик. — Это называется преодолением межвидового барьера. Событие маловероятное, но, собственно, так мы и получили COVID-19.

Н3 Фото: РИА Новости/Стрингер

Напомним, что, по главной версии, уханьский коронавирус перешел к людям от животных. Источник его возникновения пока не найден, но под подозрением остаются летучие мыши, змеи и панголины. Ученые подчеркивают, что переход от одного вида к другому может быть опасен, так как вирус при этом мутирует.

Ранее медики зафиксировали первый случай заболевания COVID-19 у домашнего питомца. Газета South China Morning Post сообщила, что в Гонконге умерла единственная собака с подтвержденным коронавирусом. Семнадцатилетний померанский шпиц скончался уже после того, как его вылечили, продержали на двухнедельном карантине и вернули домой. Первый результат анализа, который брали у пса 26 февраля, показал небольшое количество SARS-CoV-2 в образцах. Повторные пробы были взяты 28 февраля, 2 и 5 марта. Все они показали «слабоположительный» результат. Хозяйка собаки также переболела коронавирусом, но выздоровела.

COVID-ная ветеринария

Случай со шпицем в Гонконге изучила Американская ассоциация ветеринаров (American Veterinary Medical Association). Ее представители полагают, что заразиться коронавирусом, общаясь с домашним питомцем, вряд ли возможно. Тем не менее ассоциация разработала памятку с правилами безопасности для практикующих специалистов.

В ней, в частности, есть отсылка к мнению специалистов из школы общественного здравоохранения и колледжа ветеринарной медицины городского университета Гонконга. Они считают, что последовательность результатов анализов дает основания предположить заражение собаки от человека.

Y2 Фото: REUTERS/Aly Song

«Вирус мог распространиться от зараженных людей к собаке в этом конкретном случае», — говорится в документе.

Медики полагали, что псу проведут дополнительные серологические анализы (пробы на наличие антигенов и антител к SARS-CoV-2). Однако сделать этого не удалось, так как он умер сразу после выписки. Поэтому пока всё еще нет убедительных данных о том, что домашние животные могут заразиться COVID-19 от своих хозяев или сами стать источниками инфекций.

Коронавирусы, поражающие животных и человека, разные, рассказал «Известиям» заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данила Коннов.

— Факт выявления слабоположительного результата на COVID-19 из мокроты домашних животных не говорит об их заражении. Несмотря на то что эти результаты демонстрировались при применении очень точного метода ПЦР (полимеразная цепная реакция — экспериментальный метод, позволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций фрагментов коронавируса в биологическом материале и на этом основании провести точный анализ. — «Известия»), не исключено, что фрагменты РНК-вируса, обнаруженные на слизистых оболочках животных, являются остатками патогена, которые не могут никого инфицировать. Нельзя исключать и загрязнение образца извне , — сообщил инфекционист.

Н1 Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Также, по мнению ученого, возможна ошибка тест-системы, которая выдала ложноположительный результат. Ранее о ситуации с инфицированными животными высказался и Роспотребнадзор. В ответ на запрос «РИА Новости» о выявленном случае заражения у кошки в Бельгии, в ведомстве пояснили, что коронавирусы человека не страшны для животных, а коронавирус кошек безопасен для людей.

Новые мутации

Однако нельзя забывать, что COVID-19 относится к группе РНК-вирусов, которые способны приобретать сверхбыстрые мутации и поражать различные виды живых существ.

— Если факт заражения собаки будет подтвержден, то это весьма негативный сигнал , — предупредил Павел Волчков. — Ситуация, когда помимо людей коронавирусом будут болеть и окружающие животные, многократно увеличивает риск возможных рекомбинаций и показывает, что COVID-19 легко преодолевает межвидовой барьер.

Циркулирующая миграция вируса позволит ему найти дополнительные ниши для того, чтобы спустя время приобрести новые мутации и возвратиться к человеку.

Н4 Фото: REUTERS/Yara Nardi

В случае с коронавирусами нельзя исключать и такое явление, как реассортация, пояснила в разговоре с «Известиями» заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

— Это способность родственных вирусов обмениваться гомологичными фрагментами генетических структур при попадании в одну клетку, — рассказала она. — Нагляднее всего это проявляется на примере гриппа. Есть вирусы, свойственные человеку, а есть приспособленные к организмам птиц, свиней, лошадей, верблюдов, собак, тюленей, китов, летучих мышей и др. Если в эпителиальную клетку дыхательных путей человека, зараженную человеческим гриппом, попадет родственный вирус, к примеру, птичьего гриппа, то благодаря реассортации может получиться новый патоген. И он уже будет способен сам передаваться от человека к человеку.

Исследования на миллионы

Ученые пока до конца не разобрались в ситуации с гонконгским шпицем. Решить эту научную задачу можно только в эксперименте , сообщил «Известиям» профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности «5-100») Сергей Нетесов.

— Эксперимент этот важный, и поставить его можно в НИИ, где есть виварий для собак с уровнем биобезопасности BSL-3 (пригодны для работы с местными и экзотическими микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем и вызывающими тяжелые заболевания с возможным летальным исходом . — «Известия»), — подчеркнул ученый. — В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в принципе эксперимент по попытке заражения собак нынешним коронавирусом можно было бы провести.

Н5 Фото: REUTERS/Carlos Barria

Как пояснил ученый, для этого наиболее целесообразно использовать собак породы бигль (выведена в Великобритании. — «Известия»), а не шпицев. Дело в том, что именно у этой породы хорошо моделируются многие человеческие вирусные инфекции. Однако открытым остается вопрос финансирования подобных исследований. На них может уйти от 10 до 15 млн рублей, что в нынешней ситуации, когда все силы сосредоточены на разработке эффективных лекарств и вакцины от COVID-19, выглядит не слишком целесообразно.