Ученые исключили возможность заражения коронавирусом от домашних животных

Французское медико-санитарное агентство Anses исключило возможность заражения человека вирусом SARS-CoV-2 от домашних животных. Об этом пишет TV5Monde со ссылкой на исследование агентства.

Утверждается, что «нет никаких доказательств» того, что питомцы и домашний скот могут быть переносчиками инфекции.

Подозрения появились после проверки собаки жителя Гонконга, у которого коронавирус подтвердился. Тест животного показал «слабо положительный» результат, однако симптомов заболевания не наблюдалось.

Эксперты утверждают, что наличие инфекции в носовой и ротовой полостях собаки из Гонконга не говорит о том, что животное было инфицировано. Инцидент они расценили как «пассивное заражение», заявив, что коронавирус присутствовал на слизистой оболочке, но не размножался.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что передача инфекции от домашних животных к человеку, как и заражение от употребляемого в пищу мяса разводимых животных «маловероятны». В то же время ученые говорят о недостаточном изучении данного вопроса.

На данный момент, единственным способом заразиться SARS-CoV-2 через пищу считается случай, если еду потрогает инфицированный человек.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 11 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случаев заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.