В Бельгии зафиксировали первый случай заражения кошки COVID-19

Случай передачи коронавируса SARS-CoV-2 от человека к кошке зарегистрирован в Бельгии. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает RTBR.

«Эксперты ветеринарного факультета в Льеже установили, что кошка, у хозяина которой был диагностирован коронавирус, была заражена своим хозяином. Симптомы и факт инфицирования были подтверждены», — сказал на пресс-конференции представитель оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Эмманиэль Андре.

Власти предложили принять ряд мер предосторожности инфицированным, у которых есть домашнее животное в доме.

Однако Андре подчеркнул, что речь идет о единичном случае тесного контакта между владельцем и питомцем.

«Нет оснований полагать, что животные являются переносчиками эпидемии», — сказал член оперативного штаба.

24 марта Роспотребнадзор подтвердил, что домашние животные не могут выступать в качестве переносчиков нового типа коронавируса.

11 марта французское медико-санитарное агентство Anses исключило возможность заражения человека вирусом SARS-CoV-2 от домашних животных.

О первом случае заражения животного новым коронавирусом сообщалось в конце февраля. Собаку поместили на карантин после того, как тест на инфекцию показал «слабо положительный» результат, однако симптомов заболевания не наблюдалось. При этом у хозяйки питомца был обнаружен коронавирус.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

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