Роспотребнадзор сообщил о неспособности домашних животных переносить коронавирус

Домашние животные не являются переносчиками коронавируса. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский в ходе брифинга в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

«Домашние животные не являются фактором риска передачи. На время самоизоляции, если вы не можете за ними ухаживать, <...> вы можете отдать их знакомым, это вполне нормально. Они не будут для них являться фактором передачи инфекции», — приводит его слова ТАСС.

При этом Смоленский отметил, что выход в магазин и выход на улицу с собакой является нарушением режима самоизоляции.

«Мы рекомендуем соблюдать все эти правила, которые прописаны, и исключить покидание места проведения карантина», — подчеркнул он.

19 марта сообщалось, что в Гонконге скончалась первая заразившаяся коронавирусом собака.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 391 тыс. случаев заболевания, скончались более 17 тыс. человек.