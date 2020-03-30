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Трамп заявил о важности переговоров с Россией

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Фото: REUTERS/Al Drago
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Президент США Дональд Трамп 30 марта заявил о важности переговоров с Россией.

«Не скажу, что эти отношения (между Россией и США) безупречны, но мы должны их обсуждать», — приводит его слова ТАСС.

Трамп отметил, что во времена Второй мировой войны Москва и Вашингтон были союзниками, а СССР в те годы потерял «50 млн человек», воюя с Германией. При этом в настоящее время США говорят не с Москвой, а с Берлином, добавил он.

Ранее в понедельник Трамп заявил, что в понедельник проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Ожидается, что одной из ключевых тем этих переговоров будет нефть. Кроме того, стороны собираются обсудить вопросы энергетики, торговли и ситуации с коронавирусом.

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