Газета призвала США отменить санкции против Венесуэлы из-за COVID-19

Британская газета Financial Times выступила с призывом к руководству США отменить санкции в отношении Венесуэлы на фоне распространения коронавируса. Редакционная статья издания с соответствующими требованиями была опубликована в понедельник, 30 марта.

Отмечается, что, несмотря на угрозу коронавируса для самых неразвитых стран, администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выбрала стратегию «удвоенного давления» на президента страны Николаса Мадуро.

«Венесуэла нуждается в свободно избранном, демократическом правительстве, но немедленное смягчение гуманитарного кризиса ― еще более срочная задача», ― отмечается в статье.

Авторы обращают внимание на то, что смягчение или отмена санкций в отношении боливарианской республики помогут властям Венесуэлы принять нужные меры для предотвращения распространения заболевания в стране.

По данным Worldometer на 30 марта, в Венесуэле зафиксировано 119 случаев заболевания коронавирусом. Из них три человека скончались, еще 39 выздоровели.

26 марта Государственный департамент США объявил награду в $15 млн за поимку или помощь в задержании ряда граждан Венесуэлы, в том числе президента страны Николаса Мадуро. Им были предъявлены обвинения в международном обороте наркотиков.

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. В январе 2019 года на фоне продолжительных протестных акций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция.

Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

24 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 отменить санкции в связи с распространением коронавируса. Генсек отметил, что они мешают доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости. Ранее в марте восемь стран обратились к ООН с призывом отменить санкции в отношении пяти государств, чтобы тем было легче бороться с коронавирусом.

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