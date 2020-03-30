Трамп проведет телефонные переговоры с Путиным и обсудит цены на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал 30 марта журналистам американского телеканала Fox News.

«Сразу после этого звонка в эфир телеканала Fox News я буду говорить с джентльменом по имени Владимир Путин», — цитирует «РИА Новости» Трампа.

Ожидается, что одной из ключевых тем этих переговоров будет нефть. Кроме того, стороны собираются обсудить вопросы энергетики, торговли и ситуации с коронавирусом.

Трамп не исключил, что может поговорить с Путиным и про Венесуэлу. Ожидает американский лидер и того, что российский коллега поднимет тему отмены санкций. «Он просит об этом два года», — приводит ТАСС слова Трампа.

Данные торгов на бирже ICE в Лондоне 30 марта фиксировали очередное обновление минимальных цен на нефть марки Brent. Стоимость опустилась ниже $23 за баррель впервые с ноября 2002 года.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами. В то же время в Минэнерго России считают, что российскую экономику ожидают трудности в том случае, если цена на нефть продержится 2–3 года на уровне $25 за баррель.

Что касается вопросов о ситуации с коронавирусом, то в минувшее воскресенье в США оценили российский препарат от данной инфекции. Речь идет о лекарственном средстве «Мефлохин».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Всего в мире, по данным Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели свыше 151 тыс. В России число заразившихся коронавирусом на текущий момент достигло 1836 человек.