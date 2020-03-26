Тесный симбиоз: как мир привыкает к жизни с коронавирусом

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marcus Scheidel
Жесткий карантин, связанный с пандемией коронавируса, охватывает всё новые страны. Прогнозировать сроки его окончания, как и финансовые последствия, пока никто не берется. Какой выход в сложившейся ситуации находят для себя представители разных профессий и слоев населения в Германии — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Hannes Magerstaedt
Художник Николаус Келлер украшает интерьеры и витрины одного из баров Мюнхена
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Фото: Getty Images/Hannes Magerstaedt
Главный сюжет его творений — знаменитый танец бондарей. Считается, что он появился в Мюнхене в XVI веке, когда в Европе свирепствовала бубонная чума. После окончания эпидемии люди не осмеливались выходить на улицу, и только красочное действо смогло вернуть их к нормальной жизни
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Фото: Getty Images/Hannes Magerstaedt
Еще один местный живописец каждую неделю создает здесь свои картины на тему пандемии. Этот художественный проект появился по инициативе владельца заведения, при поддержке двух пивоваренных заводов и местной ассоциации художников. Он призван поддержать творческих людей во время охватившего мир кризиса
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Фото: Getty Images/Maja Hitij
Пиа Фишер, дизайнер одежды из Берлина, решила временно переключиться на изготовление защитных масок
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Фото: Getty Images/Maja Hitij
Она продает свою продукцию по €5 за штуку, отпуская товар через окно
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Фото: Getty Images/Maja Hitij
Новый товар пользуется спросом. «Вчера я работала до двух ночи», — признается Пиа
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marcus Scheidel
Кондитер Томас Рот из Эрфурта откорректировал ассортимент своих изделий в соответствии с актуальными тенденциями — он начал готовить конфеты в виде коронавируса
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marcus Scheidel
Томас готовит их в своей пекарне из нуги и марципана, продает в наборах и украшает торты
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Фото: Global Look Press/dpa/Britta Pedersen
В Берлине появляется всё больше импровизированных пунктов взаимопомощи, таких как этот, на Савиньи-плац
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Фото: Global Look Press/dpa/Britta Pedersen
Любой нуждающийся может прийти и забрать то, что ему необходимо
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Фото: Global Look Press/dpa/Britta Pedersen
В развешанных на заборе пакетах можно найти не только продукты, но и предметы гигиены, памперсы, корм для собак и кошек. Здесь также есть список всех аналогичных пунктов, появившихся в городе
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