Тесный симбиоз: как мир привыкает к жизни с коронавирусом

Главный сюжет его творений — знаменитый танец бондарей. Считается, что он появился в Мюнхене в XVI веке, когда в Европе свирепствовала бубонная чума. После окончания эпидемии люди не осмеливались выходить на улицу, и только красочное действо смогло вернуть их к нормальной жизни