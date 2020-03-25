Энергетические каналы: когда в Венецию вернутся туристы

Венеция — туристическая мекка Европы — 25 марта отмечает день своего основания. И пусть город, как и вся Италия, закрыт на карантин, это не помешает его жителям и поклонникам еще раз восхититься любимыми местами. Чем Венеция привлекала и всегда будет привлекать путешественников всего мира — в фотогалерее «Известий»
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По легенде город был заложен на пустынных заболоченных островах лагуны жителями края, спасавшимися от готов. Это произошло в 421 году н.э. в день Благовещения Девы Марии. Название города происходит от Венетии — области, которую когда-то, в XII-XI веках до н.э., населяли племена венетов
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В 828 году в Венецию привезли спасенные двумя купцами в Александрии, где разорялись христианские храмы, мощи святого Марка. Специально для этого в городе построили собор Святого Марка
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Фото: Getty Images/Grant Faint
Крылатый лев — символ святого Марка, а с XII века и всей Венеции. Его изображения используются на гербах города и провинции Венето
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Фото: Getty Images/Matteo Colombo
Мост Риальто — еще один символ Венеции. Это самый первый мост, который был построен на Гранд-канале. Сначала он был деревянным и часто разрушался. Строение из камня, сохранившееся до наших дней, было возведено в конце XVI века
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Мост вздохов, построенный в 1602 году, соединяет Дворец дожей, где располагался суд, с тюрьмой. Проходя по нему, осужденные могли бросить последний взгляд на Венецию и Дворцовый канал
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Фото: Global Look Press/Michaela Begsteiger
Бурано — один из самых красочных островов Венеции. Дома местных жителей, раскрашенные яркими красками, видны даже во время плотного тумана. Когда-то они служили ориентиром для моряков и возвращавшихся домой путников. Цвет каждого дома закреплен в официальных документах, и поменять его можно только с разрешения властей. Главный промысел местных жительниц — плетение кружев
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Фото: Global Look Press/Arco Images/J. Kruse
Мурано — известный с XIII века и прославившийся на весь мир центр стекольного производства. Местные стеклодувы не имели права выносить свои секреты за пределы острова, их дочерей брали в жены местные патриции, а всё потомство сохраняло дворянские титулы
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Фото: Getty Images/Marco Secchi
Гондола — главное средство передвижения по Венеции и еще один символ города. Каждое судно создается под конкретного гондольера. Мастера, прежде чем строить лодки, которые будут спущены на воду, должны практиковаться в течение нескольких лет. Профессия гондольера также требует особого мастерства и обычно передается от отца к сыну
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Фото: Getty Images/Medvedkov
Собор Санта-Мария-делла-Салюте — церковь во имя святой Марии Спасительницы — построен в XVII веке в честь избавления от чумы, унесшей жизни трети населения города. Мессу в память об этом событии в церкви по-прежнему служат каждый год
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Фото: Global Look Press/Karl-Heinz Spremberg
Венеция — одно из самых популярных туристических направлений. Ежегодно она принимает около 20 млн туристов и несколько сотен круизных лайнеров. Местные жители в последние годы жаловались на чрезмерное количество приезжих, а власти подумывали об ограничении въезда в город
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Фото: Getty Images/EyeEm/Alexander Haase
Вынужденный карантин дал городу долгожданную передышку — его улицы опустели, вода в каналах из-за сокращения количества транспорта стала прозрачнее, воздух очистился. Экологические каникулы продлятся как минимум до осени, когда, как полагают эксперты, в Венецию вернутся туристы
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