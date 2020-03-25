Энергетические каналы: когда в Венецию вернутся туристы

Венеция — туристическая мекка Европы — 25 марта отмечает день своего основания. И пусть город, как и вся Италия, закрыт на карантин, это не помешает его жителям и поклонникам еще раз восхититься любимыми местами. Чем Венеция привлекала и всегда будет привлекать путешественников всего мира — в фотогалерее «Известий»