Любовь и безумие в Венеции: что творилось на карнавале

В Венеции подходит к концу главное культурное событие сезона — традиционный карнавал. В этом году главной его темой назвали «игру, любовь и безумие». Жирный вторник — последний день веселья, народных гуляний и обильных пиршеств, следом за ним начинается 40-дневный пост перед Пасхой. Что происходило в праздничные дни на улицах города — в фотогалерее «Известий»