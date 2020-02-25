Любовь и безумие в Венеции: что творилось на карнавале

В Венеции подходит к концу главное культурное событие сезона — традиционный карнавал. В этом году главной его темой назвали «игру, любовь и безумие». Жирный вторник — последний день веселья, народных гуляний и обильных пиршеств, следом за ним начинается 40-дневный пост перед Пасхой. Что происходило в праздничные дни на улицах города — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
По давно сложившейся традиции Венецианский карнавал открывается театрализованным водным парадом. В этом году он получил название Amoris Causa — «Ради любви». Украшенные лодки, гондолы, водяные платформы в сопровождении музыки и праздничной иллюминации проследовали по каналу Каннареджо, на набережных которого собрались тысячи зрителей
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Традиции венецианцев устраивать в последний месяц зимы народные гулянья уже почти тысяча лет. Первые упоминания о подобных праздниках относят к 1094 году
На весь экран
Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Bettina Strenske
В 1797 году, после падения Венецианской республики, император Австрии запретил проведение карнавалов
На весь экран
Фото: Getty Images/Vittorio Zunino Celotto
Многочисленные попытки возродить древнюю национальную традицию ни к чему не приводили
На весь экран
Фото: Getty Images/Awakening/Stefano Mazzola
Только в 1979 году в целях популяризации местной истории и культуры, а также привлечения туристов правительство Италии приняло решение возобновить ежегодные карнавалы
На весь экран
Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Bettina Strenske
В 1996 году у Венецианского карнавала появился собственный гимн, который написал французский кутюрье итальянского происхождения Пьер Карден
На весь экран
Фото: Getty Images/NurPhoto/Marco Serena
Один из главных и самых известных атрибутов Венецианского карнавала — маска. Первые изделия были незамысловатыми, со временем появились мастерские, у каждой из которых был свой почерк, а создание масок превратилось в особое искусство. В XV веке маскарери создали свою гильдию, изделия стали украшать перьями, сусальным золотом, драгоценными камнями
На весь экран
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
На протяжении двух недель на улицах Венеции можно было встретить множество разнообразных масок и ярких костюмов — в них наряжаются артисты, местные жители и многочисленные туристы. В городе прошло полторы сотни мероприятий — концерты и театрализованные представления, балы, спектакли, праздничные шествия
На весь экран
Фото: Getty Images/Vittorio Zunino Celotto
Фестиваль российского искусства стал одним из заключительных мероприятий Венецианского карнавала. В этом году в Италию привезли балет «Опасные связи» по мотивам романа Шодерло де Лакло на музыку итальянского пианиста, композитора Эцио Боссо
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.