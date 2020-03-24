Мода «К радости»: как Германия переживает карантин

Паника, охватившая землян в связи с пандемией коронавируса, постепенно сменяется депрессией в условиях карантина. Чтобы не сойти с ума от страха перед неизвестностью и немного развлечься, всё больше людей подключаются к балконным музыкальным флешмобам, которые впервые появились в Италии. Самое популярное произведение карантинных концертов в Германии — написанная Фридрихом Шиллером ода «К радости», которая стала гимном Европы. Как немцы подбадривают себя и друг друга — в фотогалерее «Известий»