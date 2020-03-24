Мода «К радости»: как Германия переживает карантин

Паника, охватившая землян в связи с пандемией коронавируса, постепенно сменяется депрессией в условиях карантина. Чтобы не сойти с ума от страха перед неизвестностью и немного развлечься, всё больше людей подключаются к балконным музыкальным флешмобам, которые впервые появились в Италии. Самое популярное произведение карантинных концертов в Германии — написанная Фридрихом Шиллером ода «К радости», которая стала гимном Европы. Как немцы подбадривают себя и друг друга — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
Жители Дрездена, как и многих других городов Германии, теперь вынуждены сидеть по домам
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Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
Мода на балконные концерты, введенная итальянцами, охватывает весь мир. И жители одного из главных культурных центров Германии с удовольствием подхватили ее
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Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
Струнный концерт в одном из домов Дрездена
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Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
После многодневных репетиций соседи смогут объединиться в новые, хорошо сыгранные музыкальные коллективы
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Фото: Global Look Press/dpa/Peter Endig
Флешмоб по итальянскому сценарию прошел в Лейпциге
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Фото: Global Look Press/dpa/Thomas Frey
Музыкальная пятиминутка в древнем Кобленце на западе Германии
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Фото: Global Look Press/dpa/Bodo Schackow
В стороне от музыкального флешмоба не остался и Веймар — город, где жили и творили Бах и Гете, Лист и Шиллер, автор оды «К радости»
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Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
Оконный концерт во Франкфурте, одном из крупнейших финансовых центров Европы, проходит с размахом
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