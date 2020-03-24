Прямой эфир
Сюжет:

Мода «К радости»: как Германия переживает карантин

Балконные флешмобы в условиях пандемии становятся главным спасением от хандры
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Люди играют на музыкальных инструментах на балконах в Германии
Фото: Global Look Press/dpa/Oliver Killig
Паника, охватившая землян в связи с пандемией коронавируса, постепенно сменяется депрессией в условиях карантина. Чтобы не сойти с ума от страха перед неизвестностью и немного развлечься, всё больше людей подключаются к балконным музыкальным флешмобам, которые впервые появились в Италии. Самое популярное произведение карантинных концертов в Германии — написанная Фридрихом Шиллером ода «К радости», которая стала гимном Европы. Как немцы подбадривают себя и друг друга — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Люди играют на музыкальных инструментах на балконах в Германии
Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
Жители Дрездена, как и многих других городов Германии, теперь вынуждены сидеть по домам
На весь экран
Люди играют на музыкальных инструментах на балконах в Германии
Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
Мода на балконные концерты, введенная итальянцами, охватывает весь мир. И жители одного из главных культурных центров Германии с удовольствием подхватили ее
На весь экран
Люди играют на музыкальных инструментах на балконах в Германии
Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
Струнный концерт в одном из домов Дрездена
На весь экран
Люди играют на музыкальных инструментах на балконах в Германии
Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
После многодневных репетиций соседи смогут объединиться в новые, хорошо сыгранные музыкальные коллективы
На весь экран
Люди играют на музыкальных инструментах на балконах в Германии
Фото: Global Look Press/dpa/Peter Endig
Флешмоб по итальянскому сценарию прошел в Лейпциге
На весь экран
Люди играют на музыкальных инструментах на балконах в Германии
Фото: Global Look Press/dpa/Thomas Frey
Музыкальная пятиминутка в древнем Кобленце на западе Германии
На весь экран
Люди играют на музыкальных инструментах на балконах в Германии
Фото: Global Look Press/dpa/Bodo Schackow
В стороне от музыкального флешмоба не остался и Веймар — город, где жили и творили Бах и Гете, Лист и Шиллер, автор оды «К радости»
На весь экран
Люди играют на музыкальных инструментах на балконах в Германии
Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
Оконный концерт во Франкфурте, одном из крупнейших финансовых центров Европы, проходит с размахом
На весь экран
Люди играют на музыкальных инструментах на балконах в Германии
Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Seeger
Карантинные музыкальные посиделки во Фрайбурге
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020