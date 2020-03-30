Трамп и Путин подтвердили важность стабильности на энергетических рынках

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин пришли к согласию в вопросе необходимости обеспечить стабильность на мировых энергетических рынках. Об этом заявили в Белом доме по итогу телефонного разговора двух лидеров, который состоялся ранее 30 марта.

Также главы двух государств договорились вместе бороться с коронавирусом по линии G20.

«Президент Трамп и президент Путин обсудили последние события и усилия по борьбе с пандемией коронавируса. Лидеры согласились тесно, совместно работать по линии G20, ведя международную кампанию по уничтожению вируса и оживлению мировой экономики», — приводит «РИА Новости» сообщение представителя Белого дома Джадда Дира.

В ходе беседы Трамп заявил Путину о «плачевной» ситуации в Венесуэле и заинтересованности всех сторон в «демократическом переходе власти ради окончания продолжающегося кризиса».

Как сообщили ранее в Кремле, президенты выразили друг другу общую озабоченность из-за распространения коронавируса, поделились мерами по борьбе с инфекцией, а также условились о возможном более тесном взаимодействии властей по вопросам противодействия COVID-19.

Кроме того, лидеры договорились о проведении консультаций на уровне министерств энергетики обеих стран по состоянию рынка нефти.

Ранее в этот день Трамп заявил о важности переговоров с Россией, несмотря на то что отношения между Вашингтоном и Москвой «не безупречны». Ключевой темой диалога с российским коллегой американский лидер называл вопросы энергетики.