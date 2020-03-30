Трамп усомнился в распространении Россией фейков о COVID-19

Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что Россия распространяет фейковую информацию о коронавирусе. Вместе с тем в эфире телеканала Fox News он раскритиковал работу некоторых американских СМИ.

Журналист спросил американского лидера, как долго Вашингтон «будет терпеть» дезинформацию о борьбе с COVID-19 в США со стороны России, Китая и Ирана.

«Во-первых, вы не знаете, что они делают. Если читать Washington Post, то верить этому не надо. Я верю очень малому из того, что я вижу. Я вижу статьи в Washington Post, которые настолько фейковые, настолько надуманные», — цитирует его «РИА Новости».

Также он обрушился с критикой на издание New York Times.

В ответ на это журналист напомнил Трампу о подозрениях Китая в адрес США в распространении коронавируса. Глава государства сказал, что Вашингтон говорит о Пекине «разное», а на подобные заявления властей КНР делает ответные выпады — например, называя коронавирус китайским.

«Они сказали, что это сделали наши военные. Я говорю: вы имеете в виду китайский вирус? И тут они вдруг звонят и говорят: давайте говорить вежливо», — объяснил Трамп.

В распространении дезинформации о коронавирусе Россию, а также Китай и Иран обвинил госсекретарь США Майк Помпео ранее в марте. В феврале американские чиновники заявили, что сообщения о разработке инфекции специалистами ЦРУ публиковались в аккаунтах в интернете, якобы связанных с РФ.

В публикации фейковых новостей о COVID-19 Москву обвиняли и в Евросоюзе, писало издание Financial Times со ссылкой на закрытый доклад ЕС. В документе утверждалось, что ложные данные о борьбе стран Запада с коронавирусом публикуются якобы по приказу Кремля, чтобы посеять панику и страх в европейском сообществе. Аналогичные обвинения исходили и от депутатов Европарламента.

В ответ в Совете Федерации указали, что «русофобия не лечит коронавирус», и напомнили, что Россия оказывает помощь Италии в борьбе с COVID-19, в то время как «кто-то продолжает заниматься знакомым делом, потому что, видимо, ничего не умеет».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 200 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 30 марта, всего в мире подтверждено свыше 735 тыс. случаев заболевания, скончались 34,8 тыс. человек.