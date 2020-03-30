Военные РФ и Италии продезинфицировали три пансионата для пожилых

Российские и итальянские военные провели дезинфекцию трех пансионатов для пожилых людей в двух городах Италии. Об этом сообщает Минобороны России.

Обработка прошла 29 марта силами врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными. Санитарная обработка прошла в пансионате «Святого Джузеппе» в городе Часниго и пансионатах «Чечилия Чачия день Негро» и «газа Сирена» в городе Леффе.

Всего было продезинфицировано более 12 тыс. кв. м внутренних помещений, а также подъездные дороги к учреждениям. В работах задействовали дезинфекционные мобильные комплексы с аэрозолем и авторазливочные станции. На данный момент российские военные провели санитарную обработку восьми итальянских лечебных учреждений, пишет «РИА Новости».

С 23 по 25 марта в Италию прилетели 15 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые привезли военных вирусологов и эпидемиологов и доставили в республику груз с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекции.

О том, что Россия поможет Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, стороны договорились 22 марта.

По данным Worldometer на 26 марта, в Италии зарегистрировано 74,3 тыс. заразившихся коронавирусом. 7,5 тыс. человек скончались.

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