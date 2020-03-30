Климов прокомментировал обвинения РФ со стороны ЕС

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов раскритиковал обвинения Европарламента о дезинформационной кампании РФ на фоне коронавируса. Его цитирует телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 марта.

«Кто-то действительно занимается помощью Италии. Это делает Россия, а кто-то продолжает заниматься знакомым делом, потому что, видимо, ничего не умеет. Я бы дал им совет — заниматься спасением своих граждан, потому что русофобия не лечит коронавирус», — заявил сенатор.

Он отметил, что подобную позицию занимает не весь Европарламент, а лишь его часть.

«Мы просто информируем наших граждан о том, о чем говорят наши корреспонденты. Ни больше ни меньше. У нас 99% — это информация, которая предназначена для наших граждан. Никакой пропагандой за рубежом мы не занимаемся в отличие от других структур», — заключил Климов.

Ранее 30 марта стало известно о письме трех депутатов фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» от ФРГ к руководству альянса. В нем содержится просьба заняться предполагаемой дезинформационной кампанией о COVID-19, которую якобы проводит Россия. В документе говорится о беспокойстве членов Европарламента «дезинформационными и пропагандистскими усилиями», особенно со стороны Москвы и Пекина.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, количество зараженных новым типом коронавируса к 30 марта достигло 549 тыс. человек, 24,8 тыс. скончались, 128,7 тыс. выписаны из больниц.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 12 пациентов.

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