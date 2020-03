Трамп потребовал от СМИ раскрывать источники информации

Средства массовой информации должны раскрывать источники, на которые они ссылаются. К этому призвал президент США Дональд Трамп в своем Twitter в субботу, 28 марта.

«Многие СМИ пишут и транслируют истории с фактами, которые выдуманы и заведомо ошибочны. Они делают это, цитируя неназванные источники, которых просто не существует. Это очень опасные и коррумпированные люди. Назовите свои источники!» — написал Трамп.

So much of the Lamestream Media is writing and broadcasting stories with facts that are made up and knowingly wrong. They are doing it by quoting unnamed sources that simply do not exist. These are very dangerous & corrupt people, who will do anything to win. NAME YOUR SOURCES!