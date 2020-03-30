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Путин предложил отвечать на фейки о коронавирусе информированием населения

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин заявил, что ответом на провокации и злонамеренные домыслы по распространению коронавирусной инфекции в стране должна стать уверенная работа и информирование людей о ситуации в России и принимаемых мерах. Об этом российский лидер сказал в понедельник, 30 марта, в ходе совещания с полпредами в федеральных округах..

«Не должно быть самоуспокоенности, но нужна именно спокойная, уверенная и надежная работа, в том числе постоянное и объективное информирование людей по развитию ситуации и принимаемым мерам», — сказал глава государства.

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Он добавил, что подобные действия станут лучшим ответом на провокации и ложные слухи.

Ранее 30 марта в России был создан коммуникационный центр по выявлению и опровержению фейковых новостей о коронавирусе. Центр будет работать в рамках правительственного координационного совета по борьбе с инфекцией. Специалисты будут проводить мониторинг общественного мнения и поддерживать обратную связь с гражданами.

На протяжении последних нескольких недель Роскомнадзор (РКН), Следственный комитет (СК) и Генпрокуратура России активно разоблачают и пресекают случаи распространения фейковой информации.

В частности, РКН уже потребовал от нескольких СМИ и социальных сетей удалить ложные сведения о коронавирусе и о стягивании росгвардейцев к Москве. Эти запросы частично были исполнены.

В СК, чтобы успешнее бороться с фейками, создали отдельную группу. Аналогичную работу уже на регулярной основе ведет и Генеральная прокуратура России. В стране зафиксировано уже несколько эпизодов, когда люди получили наказание за распространение фейков о коронавирусе: в Амурской области и Республике Татарстан.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, при этом девять человек скончались, а еще 66 ― выздоровели. За последние сутки было выявлено 302 новых случая в 35 регионах страны.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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