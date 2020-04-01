Власти США не исключили 200 тыс. смертей в стране из-за COVID-19

Из-за пандемии COVID-19 в США могут умереть до 200 тыс. человек. Соответствующий прогноз был сделан ведущим врачом и координатором Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборой Биркс на пресс-конференции во вторник, 31 марта.

«Мы ожидаем где-то между 100 тыс. и 200 тыс. смертей», — заявила она.

Биркс пояснила, что озвученный прогноз опирается на данные о числе инфицированных коронавирусом в штате Нью-Йорк, которые были предоставлены его губернатором Эндрю Куомо. Согласно им, количество зараженных достигло 75,7 тыс., умерли 1550 человек.

Дебора Биркс отметила, что для снижения уровня заболеваемости и смертности граждане обязаны соблюдать требования местных и федеральных властей по мерам предосторожности и социального дистанцирования.

«Вопрос заключается в том, что случилось бы, если бы мы ничего не предприняли... Это цифры от 1,5–1,6 млн человек до 2,2 млн [жертв] или даже больше. Таким образом, 2,2 млн человек умерли бы, если бы мы ничего не сделали», — цитирует ТАСС президента США Дональда Трампа, который также принял участие в пресс-конференции.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, в Соединенных Штатах насчитывается более 180 тыс. пациентов с коронавирусом, при этом умерли 3606 человек, из них 932 — в Нью-Йорке. Страна лидирует по количеству инфицированных, а также жертв болезни в мире, опередив Китай, где скончались 3309 пациентов.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано 754 948 случаев заражения. Скончался от инфекции 36 571 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.