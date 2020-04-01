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В США начали увольнять врачей за жалобы на нехватку оборудования

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Фото: TASS/Zuma
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В США начали увольнять медработников, которые жалуются на нехватку тестов на коронавирус и оборудования для лечения пациентов, пишет 31 марта The Hill.

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По данным издания, работы лишились уже несколько врачей и медсестер, которые опубликовали информацию о трудностях в больницах.

Так, на прошлой неделе был уволен врач отделения неотложной помощи Мин Лин после критики условий труда в больнице, где он проработал 17 лет. Медик сообщил, что защитных мер от коронавируса было недостаточно.

Осталась без работы и медсестра из Чикаго, которая рассказала коллегам о неэффективности выданных им медицинских масок.

«Медсестры и другие работники здравоохранения становятся жертвами из-за попыток больниц сохранить свой имидж. Ни один работник здравоохранения не должен подвергаться наказанию или увольнению за то, что говорил правду», — заявила представитель Ассоциации медсестер штата Вашингтон Рут Шуберт.

Врачи практически во всех штатах США в преддверии пика эпидемии COVID-19 всё чаще сообщают, что скоро будет остро ощущаться нехватка медицинских масок, халатов, других средств защиты, а также аппаратов искусственной вентиляции легких.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что у его страны оказалось много лишней медицинской продукции, которая сейчас не нужна, поэтому Вашингтон направит ее на помощь Италии.

В настоящее время США занимают первое место в мире по распространению коронавируса. В стране более 181 тыс. зараженных, скончались порядка 4 тыс. человек.

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