В посольстве рассказали об ожидаемой США помощи от России

США намерены незамедлительно ввести в эксплуатацию медицинскую технику, которую получат от России в качестве помощи по борьбе с коронавирусом. Об этом заявили в американском посольстве в Москве 1 апреля.

В дипмиссии подтвердили, что в Соединенных Штатах ожидают прибытия самолета с «крупной партией средств индивидуальной защиты и предметов снабжения».

«Мы незамедлительно введем в эксплуатацию все необходимые предметы, одобренные FDA», — сказал представитель посольства «Интерфаксу».

Также в дипмиссии заявили, что США, в свою очередь, тоже помогают другим странам бороться с COVID-19 и намерены «продолжать делать больше, чем можем».

Вопрос отправки Россией помощи США обсуждался президентами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора 30 марта. Американский лидер «с признательностью принял эту помощь», отмечал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Также он подчеркивал, что российская сторона предложила свою помощь добровольно на фоне сложной ситуации с коронавирусом в США. Содействие оказывается с расчетом, что в случае необходимости Вашингтон также протянет руку помощи Москве, добавил Песков.

Ранее Россия уже направила в США один самолет с помощью, который Трамп назвал «очень и очень большим», а сам жест помощи — «очень милым». 1 апреля в Соединенные Штаты вылетел второй лайнер.

В США наблюдается значительное ухудшение ситуации по коронавирусу. К 1 апреля подтвердилось более 205 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 16,9 тыс. — за последние сутки. 4528 пациентов скончались. Таким образом, Соединенные Штаты обогнали Китай по числу погибших от COVID-19.

При этом Трамп по-прежнему не считает необходимым введение общенационального карантина. Превентивные меры продлены до 30 апреля.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 1 апреля, всего в мире подтверждено свыше 917 тыс. случаев заболевания, скончались 46 тыс. человек.