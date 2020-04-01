В Испании заявили о стабилизации ситуации с распространением COVID-19

Распространение коронавируса в Испании находится в стадии стабилизации. Об этом заявил в среду, 1 апреля, министр здравоохранения Сальвадор Илья.

По его словам, за последние сутки в стране выявили 7,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, а общее число инфицированных составило 102 136 человек. Общее количество летальных исходов — 9053, отмечает La Nueva España.

«Данные подтверждают, что меры, принятые правительством две недели назад, действуют. Согласно тем данным, которые мы получили сегодня, мы действительно находимся в фазе стабилизации», — сказал Илья.

Предстоящая неделя, по его словам, сложная. На данный момент страна находится на первом этапе, «достичь пика, чтобы затем изменить тенденцию, и, наконец, на последнем этапе уничтожить вирус», отметил он.

По данным Worldometer на 1 апреля, Испания занимает третье место в мире по числу зараженных коронавирусом нового типа.

29 марта стало известно, что испанские власти приняли решение ужесточить карантинные меры в стране на ближайшие две недели. С 30 марта по 9 апреля все граждане, чья работа не является жизненно необходимой, должны будут оставаться дома.

19 марта врач Андрей Рубцов рассказал, что высокая смертность от коронавируса SARS-CoV-2 в Испании связана с тем, что в стране высокая продолжительность жизни, а многие заболевшие ― люди старшего возраста.

Он подчеркнул, что испанский минздрав не предоставляет полных данных о заболеваемости и смертности. На данный момент известно, что 33% зараженных — старше 65 лет, а 18% ― старше 75.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 1 апреля, на планете зарегистрировано свыше 872 тыс. случаев заболевания, умерли более 43 тыс. человек, вылечились 184 тыс.