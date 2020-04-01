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Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Самолет Воздушно-космических сил России вылетел в США с грузом медицинской помощи для борьбы с коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщили в Минобороны РФ.

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На борту самолета находится медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Как сообщил ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации, Вашингтон ожидает прибытия самолета в среду. По его словам, США планируют незамедлительно начать эксплуатацию всех предметов, одобренных Управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов.

Вопрос отправки Россией помощи США обсуждался президентами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора накануне, 30 марта. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Трамп «с признательностью принял эту помощь».

Ранее Москва уже направила в Вашингтон один самолет с помощью. Трамп заявил, что лайнер был «очень и очень большим», и назвал такой жест «очень милым».

В США наблюдается ухудшение ситуации по коронавирусу. К 31 марта подтвердилось более 175 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 3415 пациентов скончались. Таким образом, Соединенные Штаты обогнали Китай по числу погибших от COVID-19. При этом Трамп по-прежнему не считает необходимым введение общенационального карантина. Превентивные меры продлены до 30 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Всего в мире, по данным Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных в мире превысило 803 тыс. Жертвами заболевания стали более 39 тыс. человек, выздоровели свыше 172 тыс. В России число заразившихся коронавирусом на текущий момент достигло 2337 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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