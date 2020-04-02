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Еще три пациента с коронавирусом скончались в Москве

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В Москве скончались еще три пациента с диагнозом «коронавирус», сообщил 2 апреля оперативный штаб.

Возраст умерших — от 63 до 72 лет. Отмечается, что у всех пациентов были сопутствующие заболевания. Одна из погибших недавно вернулась из-за границы.

«Мы стоим на пороге пикового роста»
Медики — о карантине, подготовленности к скачку заболеваемости и работе врачей «в полях»

31 марта оперштаб сообщил о том, что в столичной больнице умерли пять пожилых пациентов. Кроме коронавируса у них были диагностированы гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких.

Трое страдали сахарным диабетом, одна пациентка — онкологией.

Коронавирус в России

Оперштаб напомнил россиянам о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Особенно большому риску заражения подвержены люди старшего поколения. В Москве и Подмосковье, а также в большинстве регионов РФ действует режим обязательного домашнего карантина. Выходить из дома можно только в магазин, аптеку, за медпомощью или чтобы вынести мусор.

Ранее исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойлов рассказал «Известиям», что Россия находится на пороге пикового роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, все медслужбы регионов находятся в повышенной готовности из-за вероятного роста числа пациентов.

«Можно предположить, что долго нам ждать не придется — рост уже пошел. Другой вопрос, что в некоторых регионах он пойдет с задержкой по отношению к Москве», — добавил он.

По состоянию на 01:00 мск 2 апреля в России выявлено 2777 случаев заражения COVID-19.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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