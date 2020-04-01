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Новозеландец обнаружил у себя коронавирус благодаря томатной пасте

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Фото: Depositphotos
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Новозеландец Джошуа Дент обнаружил у себя коронавирус благодаря томатной пасте, которую не мог есть, пишет 1 апреля Daily Mail.

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По словам 23-летнего туриста, недомогание он почувствовал, вернувшись на родину после визитов в Лондон и Париж.

Дорога от аэропорта до дома заняла у него около двух часов, и за это время у молодого человека появились насморк и боль в горле, а также ощущение усталости.

Однако заподозрил Дент неладное только после того, как попробовал томатный соус.

«Я просто помню, как попробовал и почувствовал просто ужасный металлический вкус. Я попробовал пасту другой фирмы, но всё было точно так же», — рассказал он.

При этом мужчина отметил, что вкус других продуктов, в том числе помидоров, оставался без изменений.

Однако металлический привкус томатного соуса сохранялся на протяжении всего лечения Дента от COVID-19.

Сейчас молодой человек выздоровел, но пока находится на карантине. По его словам, после выписки он сразу съел бутерброд с томатным соусом.

По данным медиков, изменение вкусовых, обонятельных ощущений либо их полная утрата — распространенный симптом коронавируса.

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