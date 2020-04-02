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Ученые заявили о риске заражения коронавирусом через воду и еду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Новый тип коронавируса SARS-CoV-2 может передаваться через сырую воду, выяснили специалисты Военно-медицинской академии имени Кирова. Их выводы описаны в методических рекомендациях для Минобороны РФ.

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Согласно данным ученых, коронавирус не передается воздушно-пылевым путем, так как вирус не устойчив при высыхании биологического материала, содержащего SARS-CoV-2.

При этом коронавирусная инфекция COVID-19 может передаваться контактным, водным и пищевым путями.

Таким образом, заразиться можно при употреблении сырой воды или необработанной термическим путем пищи, в которые попал вирус. Опасность несут и предметы быта, на которые могли попасть выделения зараженного человека (слюна, мокрота и т.д), пишет в четверг, 2 апреля, ТАСС.

«Воздушно-капельный механизм передачи (при кашле, чихании, разговоре) имеет значение при появлении клинических признаков заболевания», — подчеркивается в докладе.

При этом ученые пришил к выводу, что переболевшие коронавирусом пациенты приобретают к заболеванию стойкий иммунитет.

Ранее, в четверг, специалисты рассказали, как правильно питаться больным COVID-19. По словам экспертов, необходимо соблюдение диеты как при гастрите.

1 апреля главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь сообщил, что коронавирус может передаваться в том числе половым путем.

коронавирус

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