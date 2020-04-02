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Названа необходимая больным COVID-19 диета

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Фото: Global Look Press/digifoodstock.com/CTK
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Зараженным COVID-19 необходим режим питания как при гастрите. Такую рекомендацию дали специалистыи Военно-медицинской академии имени Кирова.

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Медики отмечают, что при заболевании коронавирусом важно назначать диету № 2, которая показана при болезнях желудка, в частности гастритах и колитах.

Такой режим питания предполагает ограничение грубой клетчатки, молока, острых блюд и пряностей. Также исключаются шоколад, копчености, консервы, соленая рыба, жирное мясо и мучные изделия.

Пища должна подаваться в измельченном виде.

Диета включает в себя каши, творог, кефир, овощи, нежирное мясо птицы, рыбу, вчерашний хлеб и печеные яблоки.

«В период реконвалесценции (выздоровления. — Ред.) назначают диету № 15. Дополнительно к диете назначают комплекс витаминов, аскорбиновую кислоту до 600–900 мг/сут и для укрепления стенки сосудов — витамин Р до 150–300 мг/сут», — цитирует рекомендации, подготовленные для Минобороны, ТАСС.

Диета № 15 практически не содержит ограничений и сравнима с обычным рационом питания.

1 апреля сообщалось, что житель Новой Зеландии обнаружил у себя коронавирус благодаря томатной пасте, которую не мог есть.

Ранее Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как лучше обрабатывать и мыть принесенные из магазина продукты на фоне распространения коронавируса.

По данным на 1 апреля, всего в России выявлены 2777 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 190.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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