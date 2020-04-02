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Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов из магазина

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Фото: Depositphotos
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как лучше обрабатывать и мыть принесенные из магазина продукты на фоне распространения коронавируса.

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Как пишет Telegram-канал стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответы ведомства, овощи и фрукты как обычно стоит промыть водой. Продукты в упаковках также необходимо дезинфицировать.

«Упаковку следует обработать антибактериальными салфетками. Если продукт герметично упакован, то промыть водой с мылом», — говорится в сообщении.

1 апреля «Известия» сообщали, что российские ученые из Сколково нашли способ эффективного уничтожения грибков и вирусов, в том числе COVID-19.

Специалисты выяснили, что обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием против инфекций. Такой жидкостью можно обрабатывать поверхности или просто распылять ее в воздухе.

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