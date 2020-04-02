В Сыктывкаре началась доследственная проверка массового заражения COVID-19

Следователи проводят доследственную проверку после появления очага заражения коронавирусом в больнице столицы Республики Коми Сыктывкара.

Как пишет в четверг, 2 апреля, «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального СКР, причиной проверки больницы в Эжвинском районе города стали сообщения СМИ о том, что занести инфекцию в медучреждение мог один из медработников.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на сегодняшний день (1 апреля) в республике всего подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 53 случая выявлены в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме карантина», — говорится в сообщении местных властей.

Всего, по данным регионального правительства, под медицинским наблюдением находятся более 2 тыс. человек, в том числе 1162 человека, прибывшие из других стран.

О том, что более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара заразилась коронавирусом, стало известно 1 апреля. Как писала «Газета.ру», пациентов мог заразить врач, чьи дети недавно вернулись из Европы.

С 31 марта по 12 апреля в Республике Коми введен режим самоизоляции для всех жителей для борьбы с распространением коронавируса. Данные меры предписывают гражданам не покидать свои дома без особых причин.

По данным на 1 апреля, всего в России выявлены 2777 случаев заражения коронавирусом, скончались 24 человека, из них 19 в Москве. Еще 190 пациентов поправились.

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