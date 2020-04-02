Правительство выделило 5,2 млрд рублей на закупку машин скорой помощи

Правительство России выделило из резервного фонда 5,2 млрд рублей на закупку 1,2 тыс. автомобилей скорой помощи. Об этом говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на его сайте 2 апреля.

«В целях обеспечения готовности медицинских организаций к приему больных с новой коронавирусной инфекцией подписанным распоряжением Минпромторгу России из резервного фонда правительства выделены бюджетные ассигнования в размере 5,2 млрд рублей на закупку 1,2 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов Российской Федерации», — говорится в справке к документу.

Накануне Министерство финансов России зарезервировало 1,4 трлн рублей на борьбу с последствиями распространения коронавируса. На реструктуризацию бюджетных кредитов зарезервирован 171 млрд рублей. Речь идет об отсрочке по выплате бюджетных кредитов, а также о поддержке регионов в случае снижения доходов на фоне пандемии.

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Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 1 апреля, достигло 2777.