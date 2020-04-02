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Оперштаб сообщил о смерти трех пациентов с коронавирусом в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Москве умерли три человека, чьи результаты теста на коронавирус были положительными. Также у них была подтверждена двусторонняя пневмония. Об этом в четверг, 2 апреля, заявили в оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции.

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Уточняется, что возраст пациентов — от 63 до 72 лет.

«Все они имели сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Среди них — кардиосклероз, ХОБЛ, сахарный диабет, артериальная гипертензия. Одна из пациенток недавно вернулась из-за границы», — говорится в сообщении.

Ранее оперштаб напомнил россиянам о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Особенно большому риску заражения подвержены люди старшего поколения.

В Москве и Подмосковье, а также в большинстве регионов РФ действует режим обязательного домашнего карантина. Выходить из дома можно только в магазин, аптеку, за медпомощью или чтобы вынести мусор.

Ранее исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойлов рассказал «Известиям», что Россия находится на пороге пикового роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, все медслужбы регионов находятся в повышенной готовности из-за вероятного роста числа пациентов.

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