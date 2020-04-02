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Число умерших от коронавируса в Москве достигло 20

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Число скончавшихся в Москве пациентов, у которых был подтвержден коронавирус SARS-CoV-2, достигло 20 человек. Об этом сообщил оперативный штаб в четверг, 2 апреля.

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«На данный момент в Москве зарегистрировано 2475 случаев коронавируса, 140 человек выздоровели и выписались из больниц», — отметили в оперативном штабе.

Ранее 2 апреля главврач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти 39-летнего пациента с коронавирусом.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что все ранее введенные в столице меры против дальнейшего распространения коронавируса SARS-CoV-2 продлеваются до 1 мая. Москвичи по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции, также остаются в силе требования сохранять дистанцию в транспорте и общественных местах. До 1 мая запрещено посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха.

Срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт будет продлен после 1 мая 2020 года при условии, что в период самоизоляции по ним было совершено не более шести поездок.

Меры были пролонгированы после обращения президента Владимира Путина к россиянам.

По данным на 2 апреля, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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