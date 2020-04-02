В Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом

Главврач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 2 апреля, сообщил на своей странице в Facebook о смерти 39-летнего пациента с коронавирусом.

«Пациент 39 лет, с ожирением и артериальной гипертензией, умер от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома», — написал он, отметив, что смерть наступила накануне вечером. Факт того, что ее причиной стал именно коронавирус, подтвердили результаты патологоанатомического исследования.

Медик отметил, что COVI-19 — это заболевание, которое «может осложняться развитием тяжелого повреждения легких и нарушениями свертывания крови». Эти осложнения, по его словам, нередко становятся причиной смерти больных с коронавирусной инфекцией.

Ранее оперативный штаб сообщил, что по состоянию на 2 апреля в России зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек. По данным Роспотребнадзора, в стране более 215 тыс. человек остаются под наблюдением медиков.

28 марта представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что коронавирус опасен для людей всех возрастов, а не только для пожилых.

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