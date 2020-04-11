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Песков заявил об отсутствии решений о переносе парада Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Никаких решений по переносу парада Победы и других праздничных мероприятий не принималось. Об этом в субботу, 11 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Решения о возможном переносе торжеств и парада будут приниматься позже с учетом ситуации с распространением коронавируса, уточнил Песков. По его словам, сомнений в том, что парад Победы и празднование Дня Победы состоится обязательно, ни у кого быть не должно.

«Я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, но оно будет обязательно», — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала

В четверг Песков также заявил об отсутствии решений о переносе торжеств с 9 мая. 8 апреля сообщалось, что в России прорабатывается возможность дистанционного проведения акции «Бессмертный полк», посвященной Дню Победы.

В начале апреля в Министерстве обороны сообщили, что подготовка к проведению парада Победы идет по плану и никаких решений об изменении даты и формата проведения мероприятия нет.

По данным на 11 апреля в России зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. Среди них в Москве — более 8,8 тыс. пациентов. От инфекции скончались 106 пациентов, а вылечились ― 1045.

В России, по данным на 9 апреля, зарегистрировано более 10 тыс. заболевших коронавирусом в 81 регионе. За весь период от болезни скончались 76 пациентов, выздоровели 698 человек.

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