Песков рассказал о работе московских больниц в авральном режиме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом и больницы работают в авральном режиме.

«Больницы в Москве в условиях распространения коронавируса работают чрезвычайно напряженно, в героическом режиме», — отметил представитель Кремля в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Он добавил, что система здравоохранения ни одной страны в мире не оказалась готова к пандемии нового типа вируса.

Ранее в этот же день стало известно, что московские власти рассматривают возможность строительства дополнительного инфекционного центра для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. К настоящему моменту уже завершено строительство такого центра в поселении Вороновское около деревни Голохвастово, там производится монтаж медицинского оборудования.

По данным на 11 апреля в России зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. Среди них в Москве — более 8,8 тыс. пациентов. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.