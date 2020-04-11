В Москве задумались о строительстве еще одного медцентра для больных COVID-19

В Москве может появиться дополнительный инфекционный центр для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. О том, что такую возможность рассматривают власти города, сообщил в субботу, 11 апреля, заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Такая возможность рассматривалась с самого начала, но решение пока не принято. Мы прорабатываем различные варианты, и если потребуется, то мы будем готовы. Позднее об этом объявим», — цитирует его «РИА Новости».

В этот же день Бочкарев сообщил, что строительство центра для профилактики распространения коронавируса в поселении Вороновское около деревни Голохвастово завершено. В настоящий момент там производится монтаж медицинского оборудования, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

По словам чиновника, врачи смогут приступить к работе в инфекционном корпусе уже завтра вечером, 12 апреля. Бочкарев отметил, что за счет оптимизации внутреннего пространства в медцентре удалось увеличить количество койко-мест. Изначально больница рассчитывала принять до 500 пациентов, но теперь сможет разместить 900 больных.

Площадь стационара, как ранее сообщалось, составляет 70 тыс. кв. м. Всего на создание комплекса могут потратить до 50 млрд рублей, значительная часть этой суммы пойдет на дорогостоящее оборудование.

Ранее, в субботу, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 40 столичных поликлиник перепрофилируют в амбулаторные центры диагностики пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Также чиновница анонсировала развертывание в столице дополнительных 10 тыс. коек для размещения больных COVID-19.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе, а также анонсировал постепенное введение пропускного режима в Москве начиная с 13 апреля.

По данным на 11 апреля, в Москве число заразившихся коронавирусом превысило 8,8 тыс. пациентов. В России за сутки выявлено 1667 новых случаев заболевания. Таким образом, всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения инфекцией в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

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