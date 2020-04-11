В Москве у четырех тыс. пациентов с пневмонией заподозрили коронавирус

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 11 апреля, сообщила о том, что в Москве у четырех тыс. пациентов с пневмонией может быть выявлен коронавирус.

Такие выводы, по ее словам, сделали медики на основании анализа результатов компьютерной томографии (КТ) заболевших. При этом, как отметила Ракова, тесты на наличие инфекции у пациентов дали отрицательные результаты.

«Более того, в больницах Москвы еще около 4 тыс. людей проходят лечение в связи с пневмонией. При этом уже всем сейчас наглядно видно, что, по данным КТ и клиническому состоянию пациента, все эти лица болеют коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что тесты часто показывают у них отрицательный результат. Развитие пневмонии показывает, что это вирусная пневмония», — сказала Ракова.

Она отметила, что в настоящий момент вся городская система здравоохранения работает на «максимальном пределе». По ее словам, количество госпитализаций в столице за последние семь дней увеличилось более чем в два раза. В последние три дня в больницы за сутки доставляли около 1,3 тыс. человек, в начале недели пациентов было порядка 400-500.

Ранее в субботу чиновница сообщала, что тесты на наличие инфекции зачастую дают «ложноотрицательную информацию» и определить заражен человек коронавирусом или нет, врачи могут на основании результатов КТ. С этой целью, как уточнила Ракова, в столице 40 поликлиник, в которых есть компьютерная томография, будут перепрофилированы в амбулаторные центры диагностики пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Накануне мэр Москва Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе, а также анонсировал постепенное введение пропускного режима в Москве, начиная с 13 апреля.

По данным на 11 апреля в Москве число заразившихся коронавирусом превысило 8,8 тыс. пациентов. В России за сутки выявлено 1667 новых случаев заболевания. Таким образом, всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения инфекцией в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

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