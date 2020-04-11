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В России выявлено 1667 новых случаев коронавируса за сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России за сутки выявлено 1667 новых случаев коронавируса. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает оперштаб.

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«За последние сутки в России подтверждено 1667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, зафиксировано 12 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 250 человек», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество новых заболевших зафиксировано в Москве ― 1030 случаев. В Подмосковье за прошедшие сутки выявлено 152 заболевших, а в Санкт-Петербурге ― 80 инфицированных.

Таким образом, в России с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

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Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе, а также анонсировал постепенное введение пропускного режима в Москве, начиная с 13 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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