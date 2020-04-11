Прямой эфир
Сюжет:

В Москве увеличили число патрулей Росгвардии для профилактики коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество патрулей Росгвардии в Москве было увеличено для поддержания общественного порядка, а также проведения профилактических мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Об этом в субботу, 11 апреля, рассказали ТАСС в пресс-службе войск.

Особый выход: москвичам не запретят посещать гипермаркеты
Какие ограничения ждут столицу на следующей неделе и как они скажутся на эпидемии

«К выполнению задач по охране правопорядка, в том числе проведению профилактических мероприятий, дополнительно будут привлечены сотрудники подразделений столичного главка», ― сообщили агентству в Росгвардии.

В пресс-службе уточнили, что будет увеличено число нарядов вневедомственной охраны и ОМОНа, которые работают во взаимодействии с сотрудниками московской полиции.

Кроме того, в Росгвардии отметили, что в ходе профилактических акций сотрудники правоохраниельных органов будут проверять документы граждан, нарушивших режим самоизоляции, и выяснять причину.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе, а также анонсировал постепенное введение пропускного режима в Москве, начиная с 13 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 11 апреля в России за сутки подтверждено 1667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, зафиксировано 12 летальных исходов, полностью выздоровели 250 человек.

1

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянину предложили использовать дроны для борьбы с коронавирусом
В Москве от коронавируса за сутки вылечились 149 человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020