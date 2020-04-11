За сутки в больницу в Коммунарке поступили 79 пациентов

За минувшие сутки в больницу в московской Коммунарке поступили 79 человек, были выписаны 87. Об этом в субботу, 11 апреля, на своей странице в Facebook сообщил главврач лечебного учреждения Денис Проценко.

По его словам, на лечении состоят более 450 человек с коронавирусом, пневмония диагностирована у 439 из них. СOVID-19 зафиксирован у 194 больных. В реанимации проходят лечение 48 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 23 пациента.

По состоянию на утро 11 апреля под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 159 тыс. россиян.

Накануне в больницу в Коммунарке поступил 101 человек.

На этой неделе сообщалось, что в РФ начали лечить коронавирусную инфекцию переливанием крови выздоровевших. В крови выздоровевших пациентов присутствуют антитела, поэтому ее можно использовать для лечения. Методику одобрил клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Первыми донорами стали 11 пациентов, вылечившиеся от коронавируса, переливание получили семь больных.

По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.