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Первая пациентка с коронавирусом умерла в Тюмени

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерла в субботу, 11 апреля, в Тюмени, сообщает региональный оперативный штаб в Telegram.

Это первый летальный случай коронавирусной инфекции в регионе. Уточняется, что 66-летняя женщина прилетела из Москвы.

«Ее состояние было осложнено сопутствующим анамнезом хронических заболеваний», — говорится в сообщении.

По оценкам врачей, с первого дня госпитализации пациентка была в тяжелом состоянии и находилась на ИВЛ.

По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

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